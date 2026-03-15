Трамп сказал Мерцу о победе России над Украиной

FT: Трамп на встрече с Мерцем выразил уверенность, что Россия победит

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил уверенность, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Об этом сообщила газета Financial Times.

Встреча Трампа и Мерца состоялась в Белом доме 3 марта. По информации источников издания, немецкий канцлер собирался убедить главу Соединенных Штатов усилить давление на Москву. Однако президент США дал понять, что не заинтересован обсуждать украинский кризис.

«Трамп не горел желанием вести подробное обсуждение, и он по-прежнему убежден, что Россия сильна, а Украина слаба», — подчеркнули в публикации.

Ранее Трамп признал, что Зеленский осложняет урегулирование по Украине. По словам американского лидера, с российским президентом Владимиром Путиным вести дела куда эффективнее.