Дмитриев назвал слова Трампа об ударах по газовым объектам переломным моментом

Угроза президента США Дональда Трампа нанести по Ирану удар небывалой силы, если тот снова атакует объекты газовой инфраструктуры в Катаре, стала переломным моментом. Об этом заявил спецпредставитель Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X .

По словам Трампа, в таком случае целью станет крупнейшее в мире газовое месторождение "Южный Парс", находящееся на территории Ирана. При этом американский лидер пообещал, что Израиль больше не будет атаковать стратегический объект, если Иран не нападет на Катар.

В свою очередь, Дмитриев ранее предположил, что цена на нефть на какое-то время может достичь 200 долларов за баррель из-за продолжающихся проблем с судоходством в Ормузском проливе.