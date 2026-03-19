Трамп пообещал, что Израиль больше не будет наносить удары по Южному Парсу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль прекратит удары по объектам иранского газового месторождения Южный Парс. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«США ничего не знали об этой атаке, и Катар не был в какой-либо форме причастен к ней и понятия не имел, что она будет», — написал он.

Американский лидер считает, что Израиль атаковал из-за «возмущения» ситуацией на Ближнем Востоке. Отдельно он отметил, что повреждена лишь небольшая часть объектов месторождения.

По его словам, Израиль прекратит атаки на стратегическое газовое месторождение Южный Парс, если Иран не совершит необдуманный шаг и не нападет на Катар.

В среду глава администрации района Ассаллуйе иранской провинции Бушер заявил, что в результате израильско-американского удара на нескольких объектах месторождения Южный Парс вспыхнул пожар.

В ответ на это Корпус стражей исламской революции пообещал в ближайшее время атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

Ранее Иран анонсировал применение нового оружия против Израиля и США. Исламская Республика также объявила о новых ударах по израильской стороне в ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Он сыграл ключевую роль в переговорах, включая вопросы ядерной программы.