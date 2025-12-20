Трамп прилетел во Флориду для переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп прилетел во Флориду, где пройдут переговоры по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул американского лидера.

Минувшей ночью глава Соединенных Штатов прибыл из Северной Каролины в свое имение в штате Флорида, расположенное в 100 километрах от Майами.

На пути в Майами также находится глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Туда же может прибыть госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее стало известно, что Дмитриев сделал заявление о разжигателях войны, которые пытаются подорвать мирный план Трампа по Украине.