НАТО поддерживает Украину, не входящую в альянс, но не оказывает аналогичной помощи США. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Союзники НАТО поддерживают Украину, но не США», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал пост официального аккаунта альянса, в котором говорилось о продолжении поддержки Украины, включая предоставление экипировки, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Дмитриев также отметил, что президент США Дональд Трамп очень разочарован НАТО. Американский лидер критиковал Североатлантический альянс не только за его позицию по Ормузскому проливу, но и за «глупую ошибку».

Глава РФПИ также обратил внимание, что высказывания Трампа свидетельствуют о том, что Украина не имеет стратегической ценности для Соединенных Штатов.