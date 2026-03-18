Дмитриев предположил, что США следовало бы ввести санкции против Евросоюза

Президент США Дональд Трамп очень разочарован НАТО. Такое мнение в Х высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев заметил, что Трамп не только высказывал недовольство Североатлантическим альянсом из-за его позиции по Ормузскому проливу, но и винил эту организацию в «очень глупой ошибке».

«Он не забудет отсутствие взаимности», — предположил глава РФПИ.

Ответом к своему же посту Кирилл Дмитриев опубликовал еще один. Здесь он уже допустил, что США могли бы кардинально пересмотреть систему международных ограничений: снять санкции с России и, напротив, ввести их против Великобритании и Евросоюза.

Свою позицию Дмитриев аргументировал тем, что европейские союзники США демонстрируют отсутствие взаимности и фактически «разрушают западную цивилизацию» через бесконтрольную миграцию.

Кроме того, по мнению главы РФПИ, снятие санкций с энергетического сектора России необходимо для поддержки мировых рынков и обеспечения глобальной стабильности.