Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предложил провести расследование возможных родственных связей между польским премьер-министром Дональдом Туском и американским финансовым магнатом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал в соцсети X в ответ на заявления Туска о том, что Эпштейн якобы был русским шпионом.

«России следует начать расследование, чтобы выяснить, является ли премьер-министр Польши Туск тайным братом или сыном Эпштейна. Разве они не похожи?» — подчеркнул он.

Джеффри Эпштейна в 2008 году осудили за склонение к занятию проституцией и изнасилование несовершеннолетних. В 2019 году его снова арестовали за торговлю людьми и вовлечение в проституцию.

Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.

Ранее Туск поручил собрать специальную правительственную комиссию, которая изучит документы по делу Эпштейна, в которых упоминаются граждане республики. Премьер Польши добавил, что расследование этого дела отвечает интересам государства. Польские власти беспокоятся, что российские спецслужбы могут использовать компромат.