Дмитриев намекнул на финансовый кризис в США сценой из «Игры на понижение»

Дмитриев опубликовал сцену из «Игры на понижение» на фоне падения акций в США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев намекнул на возможный финансовый кризис в США. В соцсети X он опубликовал сцену из фильма «Игра на понижение» на фоне падения американского фондового рынка.

Дмитриев разместил гиф-картинку в ответ на публикацию с тепловой картой рынка акций США. На ней котировки оказались в красной зоне. Кадр изображал инвестора Майкла Бьюрри, которого сыграл актер Кристиан Бейл.

Фильм рассказывал о сотрудниках банков и частных фондов, предсказавших крах ипотечного рынка США в 2008 году. Последовавший кризис распространился на мировую экономику.

Ранее Дмитриев заявил, что приостановка транзита через Ормузский пролив может привести к новому витку энергетического кризиса.