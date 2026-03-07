Для замены подбитых Ираном радаров США понадобятся годы и миллиард долларов

Замена пораженных радаров обойдется Соединенным Штатам в сумму, превышающую миллиард долларов. Об этом сообщил журнал Foreign Policy .

Концерн Lockhead Martin сможет построить новый радар AN/FPS-132 только через 5-8 лет, причем стоимость будет составлять примерно 1,1 миллиарда долларов. Для замены AN/TPS-59 потребуется от 12 до 24 месяцев, она обойдется стране в сумму от 50 до 75 миллионов долларов.

Ситуацию также осложняет нехватка галлия, 98% которого поступает на мировой рынок из Китая.

Корпус стражей Исламской революции в марте ударил по AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне. Благодаря этому оборудованию американские военные быстро получали предупреждение о потенциальных опасностях.

Из-за поражения радаров возможность США выявлять и отслеживать иранские беспилотники и снаряды могла сильно сократиться. Профессор Тегеранского университета Сейед Мохаммад Маранди предположил, что Иран бил по установкам РЭБ с помощью старых дронов.