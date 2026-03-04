Иранский беспилотник поразил радиолокационную станцию США на Ближнем Востоке

Иранский беспилотник поразил радиолокационную станцию США, которую американские военные использовали для отслеживания ракет, самолетов и других воздушных целей. Это подтвердили спутниковые снимки, кадры в телеграм-канале опубликовала газета «Известия» .

Радар был задействован в глобальной системе противоракетной обороны Америки и ее партнеров. Благодаря нему военные быстро получали предупреждение о потенциальных опасностях.

Повреждение системы может негативно отразиться на потенциале США выявлять и отслеживать иранские баллистические ракеты в ближневосточном регионе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что запасы крылатых ракет США почти закончились на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Особенно сильно не хватает ракет Tomahawk, которые предназначены для поражения наземных целей. Еще опасение у американских военных вызывает нехватка истребителей-перехватчиков SM-3.