Российская ПВО дала американцам по зубам: кто на самом деле сбил истребители Трампа

Американские ВВС вовсю теряют дорогостоящую технику, хотя не проводят наземную операцию и атакуют Иран из стран Персидского залива. Белый дом не учел, что у Исламской Республики есть особая тактика и современные российские системы противовоздушной обороны.

Что пытаются скрыть США Американская сторона недавно лишилась в небе над Кувейтом как минимум трех истребителей F-15. США объяснили потерю самолетов ошибкой ПВО, но многие усомнились в правдивости этого заявления. Профессор Тегеранского университета Сейед Мохаммад Маранди в подкасте Dialogue Works выразил уверенность, что Белый дом замалчивает факт уничтожения истребителей иранскими ракетами. По его словам, США не хотят признаваться, что противник может достать их самолеты даже в сопредельных регионах.

Интересно Командование США объяснило, что истребители F-15 якобы по ошибке атаковал кувейтский летчик. Это произошло после того, как иранский БПЛА ударил по тактическому центру в Кувейте и ликвидировал шестерых американских военных. Источник The Wall Street Journal рассказал, что кувейтские силы настолько «были настороже», что из-за появления истребителей Соединенных Штатов на радарах случайно открыли по ним огонь, выпустив три ракеты.

Специалист назвал глупым заявление США о том, что самолеты рухнули из-за дружественного огня.

На их месте мне было бы стыдно такое говорить. Ведь, получается, их система ПВО настолько ужасна, что уничтожает своих. Сейед Мохаммад Маранди Профессор Тегеранского университета

Основу средств ПВО Ирана составляют передовые ЗРК из России С-300 и С-400, а также китайские комплексы. На Западе предполагают, что запасы республики якобы не превышают двух тысяч ракет, но эксперт опроверг эту информацию.

Фото: РИА «Новости»

Конфликт охватил весь Ближний Восток Своими агрессивными действиями США навлекли беду и на страны Персидского залива — из-за работы боевой американской авиации государства вроде Кувейта стали законными целями для Ирана. «Если Иран пойдет ва-банк не только в отношении Израиля, но и в отношении стран Персидского залива, то всем активам придет конец. Так что я бы советовал американцам быть осторожнее в ближайшие дни и недели», — подчеркнул Маранди. Ученый выразил уверенность, что Иран не ограничится выпущенными ракетами и беспилотниками и будет наносить урон иными способами. В качестве примера он привел перекрытие Ормузского пролива, через который проходит огромное количество нефтяных танкеров. Иранские ВМС 4 марта взяли эту торговую артерию под свой контроль, больно ударив по странам Персидского залива и интересам Белого дома. Профессор напомнил, что Израиль и США сами не вторгаются в Исламскую Республику, но зато активно втягивают другие страны в военную операцию. «Они предоставляют воздушное пространство для ударов по Ирану. Кувейт, Саудовская Аравия и остальные — это союзники США, и все они участвуют в войне против нас. Пусть потом не жалуются на перекрытие Ормузского пролива», — добавил Маранди.

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как Иран ответил американцам Иран не стал игнорировать удары по своим объектам и атаковал американские и израильские цели. География ответных ударов оказалась широкой и включила даже базу на Кипре. С начала военной операции «Правдивое обещание — 4» Иран запустил более 500 баллистических ракет и свыше двух тысяч беспилотников. Во время первой ответной волны под удар попали Израиль и 14 целей в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Атаки продолжились и в марте. По данным газеты The New York Times, по меньшей мере шесть американских военных баз и других объектов получили повреждения. В их числе оказались штаб Пятого флота США в Манаме, базы в Ираке и Кувейте и порт в Дубае. Снаряды попали и в несколько танкеров, которые шли под флагом США. Иранские военные 4 марта атаковали Кувейт, а также здания Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве и объекты в других районах Израиля. Ударам ракет Qadr-380 и Talaiyeh подвергся американский эсминец в Индийском океане и судно-дозаправщик рядом с ним. При этом корабль находился более чем в 650 километрах от иранского побережья.

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Я не знаю, что ждет нас в будущем, но, по-моему, Иран усиливает давление. Он шаг за шагом усложняет ситуацию», — отметил профессор Маранди. КСИР сосредоточит особое внимание на ОАЭ, так как именно эта страна имеет множество активов США и Израиля. По словам эксперта, на Западе и в Израиле плохо представляют, какой силой обладает Исламская Республика. «Иран постепенно увеличивает число ракет. Они начали со старых дронов. Я на 95% уверен, что радиолокационная установка, по которой нанесли удар в Персидском заливе, была поражена старыми дронами, как и многие другие объекты», — объяснил эксперт. По подсчетам Anadolu, американская сторона с начала операции против Исламской Республики потеряла военную технику почти на два миллиарда долларов. Моранди уточнил, что американцы не смогли остановить даже старые иранские дроны и ракеты, что многое говорит об их противовоздушной обороне.