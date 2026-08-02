Президент России Владимир Путин произвел впечатление спортивного и дисциплинированного человека. С таким заявлением выступил бывший посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф в подкасте журналиста газеты Bild Пауля Ронцхаймера .

Он пояснил, что встречался с главой государства в декабре 2023 года во время церемонии вручения верительных грамот.

«Этот человек довольно дисциплинирован, спортивен, у него очень хорошее медицинское обслуживание. Мое впечатление от той встречи осталось таким», — заявил Ламбсдорфф.

Пост посла Германии Александр Ламсдорфф покинул в середине июля этого года. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что так и не поняла, в чем заключалась его работа, и подчеркнула, что немецкий дипломат бездарно провел время.

После России Александр Ламбсдорфф отправился на работу в посольство Германии в Израиле. В нашей стране его сменил бывший руководитель дипмиссии в Мексике Клеменс фон Гетце.