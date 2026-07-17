«Не заслужил света». Захарова оценила работу уходящего посла Германии в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уходящий посол Германии Александер Ламбсдорф бездарно провел время на посту в России. Об этом дипломат рассказала в программе «Большая игра» с Дмитрием Саймсом на Первом канале, фрагмент опубликовали в ее телеграм-канале .

«Покидает страну в связи с тем, что завершилась его миссия. Так принято говорить у дипломатов. На самом деле не знаю, в чем заключалась его миссия. Мне кажется, он абсолютно бездарно провел это время», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва так и не увидело со стороны немецкого посла никаких позывов к миру и переговорам. До этого она опубликовала в своем канале фрагмент интервью посла ФРГ с мелодией, иллюстрирующей бал Сатаны из сериала «Мастер и Маргарита», написав, что он «не заслужил света».

Ранее Захарова рассказала, что в МИД РФ указывали Ламбсдорффу на недопустимость растущей военной поддержки Киева.