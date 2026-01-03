Директор ЗАЭС исключил совместное управление станцией

Любую форму совместного управления Запорожской атомной электростанцией с Россией представить невозможно. Об этом ТАСС сообщил директор атомного объекта Юрий Черничук.

Он напомнил, что ЗАЭС — российский объект, который эксплуатирует оператор АО «ЭО ЗАЭС» и российский персонал в соответствии с законами и нормами РФ.

«Другую форму физического управления станцией, сесть за руль и рулить совместно я, честно говоря, не представляю», — добавил Черничук.

В конце декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин готов сотрудничать с Украиной в вопросе Запорожской АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина договорились взять временную паузу в боевых действиях в районе ЗАЭС. На объекте находятся представители агентства, которые проконтролируют ремонтные работы на станции.