Гросси объявил о перемирии между Россией и Украиной на ЗАЭС

Россия и Украина договорились о паузе в боевых действиях в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Стороны заключили перемирие, чтобы восстановить линии электропередачи.

На площадке находится группа экспертов МАГАТЭ. Она следит за проведением ремонтных работ, которые продлятся несколько дней. Наблюдателей направили, чтобы предотвратить ядерный инцидент в условиях конфликта.

«Начались крайне важные работы по ремонту линии электропередачи в районе Запорожской АЭС после очередного локального прекращения огня, достигнутого при содействии МАГАТЭ», — уточнил Гросси.

Он поблагодарил обе страны за «окно тишины» для восстановления ЛЭП между распределительными подстанциями Запорожской АЭС и Запорожской тепловой электростанции.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, когда смогут запустить ЗАЭС. По его словам, это произойдет только после стабилизации политической ситуации.