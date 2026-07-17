Украинские военные присутствовали в нескольких странах Африки и пытались создать там второй фронт против России. Об этом заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил в интервью ТАСС .

Дипломат подтвердил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о попытках Запада с помощью украинских боевиков ухудшить отношения Москвы со странами Сахаро-Сахельского региона.

«Да, так и есть. <…> Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России. В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы», — сказал Борисенко, отвечая на вопрос об активизации украинцев в Африке.

В Ливии украинские инструкторы, которые якобы обучали местных военных использованию БПЛА, применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз». Судно получило повреждения и продолжило дрейфовать в Средиземном море.

Борисенко также заявил, что украинских наемников замечали в других странах. В частности, в Судане они в ноябре прошлого года участвовали в захвате города Эль-Фашер в составе мятежных «Сил быстрого реагирования». После этого, как отметил замминистра, там уничтожили значительное количество мирных жителей.