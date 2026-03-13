Дрейфующий танкер под флагом России заметили у итальянского острова

Rai1: российский танкер без экипажа дрейфует в районе Лампедузы

В районе острове Лампедуза к югу от Сицилии заметили дрейфующий российский танкер. Об этом сообщила в соцсети Х главная новостная служба телеканала Rai1, опубликовав видео с судном.

«В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что над судном поднялся столб огня. Он выглядел как выброс пламени из хранилища.

По информации РИА «Новости», между Лампедузой и Мальтой к востоку от острова стоит российский танкер «Юпитер», который, предположительно, вышел из порта в Омане и оказался в Средиземном море.

Итальянский телеканал не уточнил, о каком российском судне идет речь — о газовозе «Арктик Метагаз» или «Юпитере».

В начале марта Минтранс РФ сообщал, что Украина с побережья Ливии атаковала безэкипажными катерами «Арктик Метагаз» в территориальных водах Мальты. Спасательные службы России и острова спасли всех 30 членов экипажа.