Глобальные элиты заинтересованы в эскалации напряженности между Россией и США, поэтому странам следует работать сообща. Об этом заявило посольство в Вашингтоне в обращении по случаю годовщины теракта в башнях-близнецах, опубликованном в телеграм-канале .

Дипломаты напомнили, что в прошлом Россия и США успешно сотрудничали в области борьбы с терроризмом. После атаки 11 сентября 2001 года российский президент Владимир Путин первым позвонил американскому коллеге Джорджу Бушу — младшему, чтобы выразить соболезнования и предложить помощь.

«Сегодня России и США крайне важно начать сотрудничество в новых геополитических условиях, не позволяя глобалистским элитам спровоцировать новый виток российско-американского противостояния», — заявили представители посольства.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что лично встретится с Путиным. Он остался доволен последним телефонным разговором с президентом России.