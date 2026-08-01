Канадская CBC запретила сотрудникам называть атаки 11 сентября в США терактами

Канадская телерадиокомпания CBC запретила сотрудникам называть события 11 сентября 2001 года терактами. Об этом говорится в служебном меморандуме, сообщила газета Toronto Sun со ссылкой на журналиста, получившего циркуляр.

Старший директор по журналистским стандартам и общественному доверию телеканала CBC News Басем Бошра составил документ. В циркуляре говорится, что именно угоны самолетов привели к крушениям пассажирских авиалайнеров в Вашингтоне, Пенсильвании и на Манхэттене, а также разрушению Всемирного торгового центра.

«Не называйте атаки 11 сентября террористическими», — дал он указание сотрудникам канала.

Пресс-секретарь СВС Керри Келли отвергла обвинения в отрицании характера событий 11 сентября. Она отметила, что стайлгайд канала рекомендуют не употреблять термины «терроризм» и «террорист» как оценку редакции, а только со ссылкой на источник.

В соцсетях жестко раскритиковали телеканал. Экс-ведущий программы Canada Tonight на канале CBC Трэвис Дханрадж заявил, что у его бывшего работодателя «возможно, самое некомпетентное и идеологизированное руководство в стране». Член парламента от Летбриджа Рэйчел Томас обвинила телерадиовещательную корпорацию в попытках выхолостить и переписать эту историю.

Ранее президента США Дональд Трамп напомнил, что он за год предупреждал о терактах 11 сентября.