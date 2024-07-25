Дипломаты помогут по ситуации с задержанным в Бодруме Серебряковым

Посольство в Анкаре: дипломаты посодействуют по делу о задержанном Серебрякове

Дипломаты окажут содействие по делу задержанного в Бодруме Евгения Серебрякова, которого подозревают в подрыве машины в Москве. Об этом рассказали РИА «Новости» в российском посольстве в Анкаре.

«Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции. Российские дипломаты окажут содействие в рамках своих полномочий», — указали в дипмиссии.

Взрыв машины на Синявинской улице в Москве произошел ранним утром 24 июля. По данным правоохранителей, машина взорвалась из-за «детонации неустановленного предмета», когда в авто сели водитель и его супруга. По предварительной информации, мужчине оторвало ступни, женщина получила рваные раны лица.

Подозреваемого в подрыве машины задержали в Бодруме. Следствие установило, что он установил взрывчатку в авто и улетел в Турцию.