Дипломаты объяснили членам ООН значение слов «лепота» и «житие»

День русского языка в ООН отметили тематической выставкой в честь писателя Владимира Даля. На открытии звучала музыка Петра Чайковского и Михаила Глинки, сообщило РИА «Новости» .

Постоянное представительство России в ООН открыло экспозицию о значении слов «зиждить», «житие» и «лепота».

На открытии гостей угощали пирожками и квасом. Звучал Чайковский, Глинка и песня «А я иду, шагаю по Москве».

«Если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — сказал собравшимся постпред Василий Небензя.

Ранее русский язык поднялся на четвертое место мирового рейтинга. Исследование представил Институт имени Пушкина.