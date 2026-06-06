Дипломаты объяснили членам ООН значение слов «лепота» и «житие»
День русского языка в ООН отметили тематической выставкой в честь писателя Владимира Даля. На открытии звучала музыка Петра Чайковского и Михаила Глинки, сообщило РИА «Новости».
Постоянное представительство России в ООН открыло экспозицию о значении слов «зиждить», «житие» и «лепота».
На открытии гостей угощали пирожками и квасом. Звучал Чайковский, Глинка и песня «А я иду, шагаю по Москве».
«Если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — сказал собравшимся постпред Василий Небензя.
Ранее русский язык поднялся на четвертое место мирового рейтинга. Исследование представил Институт имени Пушкина.