Русский язык занял четвертое место в рейтинге Института Пушкина

Исследование экспертов Института имени Пушкина о конкурентности мировых языков по итогам 2025 года показало, что русский язык поднялся с пятого на четвертое место. Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза сообщило РИА «Новости» .

В институте пояснили, что русский язык обошли поделившие второе место английский, испанский и французский, а также китайский.

Всего в рейтинге 12 позиций, при выборе места учитываются распространенность, количество международных организаций, для которых языки являются официальными, число публикаций в международной научной базе данных, количество периодических изданий и использование в цифровой среде.

Институт имени Пушкина ежегодно представляет результаты своего исследования «Индекс положения русского языка в мире», который позволяет ежегодно оценивать динамику распространения русского языка за рубежом.

В минувший вторник, 2 июня, президент России Владимир Путин предложил сделать дисциплину «Русский язык как государственный» основой высшего образования.

Глава государства пояснил, что речь идет о предмете, в котором изучаются вопросы языковой политики и конституционный статус русского языка.