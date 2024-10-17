Дипломаты навестили россиянку, родившую в аэропорту Антальи

Ребенок, появившийся на свет 13 октября в аэропорту Антальи, находится в больнице вместе с бросившей его в туалете матерью. Об этом 360.ru рассказали в Генконсульстве России.

«Россиянам оказывается необходимая помощь, их здоровью ничего не угрожает. Генеральное консульство России <…> держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции», — сообщила дипмиссия.

Кроме того, она оформляет новорожденной девочке все необходимые документы. Младенца и его мать навестил российский дипломат.

Соседка россиянки ранее рассказала, что девушка была замкнутой, при этом с удовольствием играла с чужими детьми. Поэтому то, что собственного ребенка она решила оставить в туалете аэропорта, стало для знакомой шоком.

В Турции против девушки возбудили уголовное дело. При этом она утверждает, что не знала о своей беременности из-за лишнего веса.