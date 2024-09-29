Постоянная военная помощь Украине, Израилю и другим странам-союзникам превратила Госдепартамент США в бюро по раздаче боеприпасов. Такое название американскому внешнеполитическому ведомству придумали дипломаты, прибывшие на Генассамблею ООН, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале .

Она подчеркнула, что сотрудники Госдепа сами поставили себя в такое положение и дисквалифицировали статус дипломатов.

«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала», — написала Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН потребовал от США прекратить военную помощь Израилю, направленную на убийства мирных палестинцев. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за теракт ХАМАС 7 октября прошлого года вину возложили на всех жителей сектора Газа.

Также глава внешнеполитического ведомства предостерег Запад о последствиях плана стратегического поражения России руками киевского режима. Лавров пояснил, что США уже достаточно накачали европейские страны идеями о самоубийственной авантюре в противостоянии ядерной державе.