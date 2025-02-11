Украинские силовики задержали поступившего на службу в ВСУ бывшего офицера бундесвера по подозрению в серии изнасилований и распространении детской порнографии. Как сообщила газета Bild , из Германии наемник сбежал в 2021 году после того, как против него завели уголовное дело.

О задержании и предстоящей депортации в Германию журналистам сообщил главный прокурор Бамберга Томас Гогер.

Он пояснил, что в ходе обыска квартиры подозреваемого криминалисты обнаружили несколько тысяч фотографий и видеосъемок с детской порнографией, которые бывший офицер публиковал на онлайн-платформе.

Немецкие следователи завели против военного уголовное дело в октябре 2021 года. В ходе расследования офицера уволили со службы, но он сбежал на Украину, где поступил на службу в ВСУ. В своих социальных сетях подозреваемый публиковал видео с передовой.

В конце 2023 года прокуратура Германии обратилась к украинским властям с требованием о задержании и депортации подозреваемого. По версии следствия, бывший офицер никак не изменил свое поведение и продолжил изнасилования детей и женщин, размещая видео в Сети.

В начале февраля газета The Sun сообщила о ликвидации в зоне проведения специальной военной операции поступившего в ВСУ британского наемника Джеймс Уилтона. По словам сослуживца, молодой человек погиб от удара беспилотника во время выполнения своей первой миссии.