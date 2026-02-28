Четыре человека пострадали при падении иранской ракеты на Пальма Джумейра

Четыре человека пострадали в результате падения иранской ракеты в районе искусственного острова Пальма Джумейра в Дубае. Об этом сообщил Dubai Media Office .

Экстренные службы оперативно прибыли на место, территорию оцепили. Пожарные потушили возгорание. Раненых доставили в медицинские учреждения.

Генконсульство России в Дубае заявило, что не получало данных о пострадавших соотечественниках.

Иранская ракета упала рядом с отелем Fairmont The Palm. Очевидцы сообщали о работе ПВО и восьми взрывах. Европейские туристы сразу отправились в укрытие, а российские — снимали происходящее на видео.

Иран пообещал сокрушительный ответ на операцию США и Израиля «Эпическая ярость» и нанес удары по американским базам в пяти странах. В результате, по предварительным данным, погибли и получили ранения 200 военнослужащих США.