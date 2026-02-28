Иранская ракета упала рядом с отелем в Дубае, где отдыхали россияне

Выпущенная Ираном ракета упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm на искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае. Возле одного из корпусов началось возгорание, сообщил ТАСС .

Очевидцы рассказали 360.ru о восьми взрывах и работе ПВО. На кадрах видно, как что-то падает с неба, люди вокруг снимают происходящее и беспокоятся.

«На крыше бассейна сидели европейцы и мы, россияне. Когда сработало ПВО, все европейцы убежали, россияне остались снимать видео», — поделилась одна из туристок.

Другая отдыхающая отметила, что панику раздувают искусственно.

«У нас на бизнес-берегу просто пожар на стройке, это обычное дело. Но сегодня из-за инфоповода все снимают и выдают за ракету. На самом деле жизнь идет своим чередом, люди смеются, все хорошо», — рассказала девушка.

Ранее Тегеран атаковал военные базы США в пяти странах, в том числе в ОАЭ. Пентагон, в свою очередь, заявил, что нарастит удары по Ирану.