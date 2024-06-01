Десятки тысяч активистов в Будапеште вышли на марш против войны в Европе

Десятки тысяч человек вышли на «Марш мира» в центре Будапешта. Люди протестуют против развязывания войны в Европе, к которому движется НАТО, сообщило РИА «Новости».

Организаторы митинга — «Форум гражданского альянса» — заявили, что европейские лидеры одержимы «военной лихорадкой», а президент Франции Эммануэль Макрон «открыл бы дебаты о применении ядерного оружия».

«Мы должны остановить военное безумие!» — заявили демонстранты.

На шествие приехали венгры даже из-за рубежа, в том числе из Румынии, Британии, Германии и США. Звучали патриотические лозунги, национальные песни. Участники держат в руках флаг Венгрии и таблички с названиями своих городов. Марш завершился на острове Маргит, где выступил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он указал на то, что Европу, которая «несется к войне», необходимо срочно остановить. Орбан считает, что война, если она все же случится, приведет к гибели самой же Европы.