Европа «несется к войне, как поезд с безумным машинистом», Венгрия намерена помешать такому исходу и уже знает, как именно. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на митинге на острове Маргит в поддержку политики венгерского правительства. Его процитировало РИА «Новости» .

«Перед нами стоит гигантская задача, которой у нас еще никогда не было. Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели», — подчеркнул Орбан.

Он отметил, что нельзя допустить, чтобы опасные планы Евросоюза и НАТО реализовались и привели к эскалации украинского конфликта. На выборах в Европарламент, по его словам, следует отдать голоса партиям, выступающим за достижение мира.

Ранее Венгрия, несмотря на давление других стран ЕС, высказалась против выделения 6,5 миллиарда евро Украине на оружие из Европейского «фонда мира», а также решила не поддерживать противоречащий ее интересам 14-й пакет санкций Евросоюза против России.