Соглашение СНВ-III необходимо Соединенным Штатам, потому что страна не готова к реалиям многополярного мира. Об этом сообщило издание The Economist .

С прекращением действия последнего крупного договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-III) мир вступил в новую, гораздо более рискованную эру.

США теперь столкнулись с двумя мощными ядерными державами — Россией и стремительно увеличивающим свой арсенал Китаем, что подвергает сомнению стратегическое доминирование Америки.

Журналисты отметили, что в условиях, когда Китай активно формирует полноценную ядерную триаду, способную наносить удары по территории США, американский оборонно-промышленный комплекс проявляет свою несостоятельность.

Главные проекты модернизации арсенала — межконтинентальные ракеты «Сентинел», подводные лодки типа «Колумбия» и стратегические бомбардировщики B-21 — уже отстают от плановых сроков и требуют больше финансирования от бюджета, в то время как Россия удерживает высокие темпы производства.

«В случае полномасштабной гонки вооружений позиции дяди Сэма окажутся слабее: его промышленность способна производить лишь десятки новых боеголовок в год против сотен у России», — заявили авторы материала.

Американская сторона, по их оценке, не смогла подготовиться к реалиям многополярного мира, где их военно-промышленная база не может соперничать с возможностями России и нарастающей силой Китая. Кроме того, союзники Штатов стали сомневаться в надежности американских гарантий безопасности.

Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация Штатов стремится сохранить ограничения на ядерное оружие и вовлечь КНР в переговоры о контроле над вооружениями.