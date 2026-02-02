США раскрыли планы Трампа по ядерному оружию

Администрация президента США Дональда Трампа стремится сохранить ограничения на ядерное оружие и вовлечь Китай в переговоры о контроле над вооружениями. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Трамп неоднократно высказывался об угрозе, которую несет миру ядерное оружие, и указывал, что хотел бы сохранить ограничения на ядерное оружие и привлечь Китай к переговорам о контроле над вооружениями», — заявил представитель вашингтонской администрации.

Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил на совещании с Советом безопасности, что Москва готова продлить ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще на год после истечения его срока в феврале. Но, как подчеркнул российский лидер, это возможно, только если Вашингтон также выполнит свои обязательства.

При этом в США назвали ошибкой отказ от договора с Россией по ядерному вооружению. Сохранение существующего ядерного равновесия между странами могло бы принести США значительную выгоду.