Предвыборный туризм Шольца. Зачем канцлер Германии приехал в Киев?
Публицист Белов: цель визита Шольца в Киев — самопиар перед выборами
Олаф Шольц приехал в Киев выразить поддержку украинскому руководству, а заодно сообщить о выделении дополнительной военной помощи в размере 650 миллионов евро. Примерно так трактуют сегодняшний визит уходящего бундесканцлера официальные немецкие источники. Даже нарочито продемонстрированный в руках Шольца металлический кейс должен, по мнению пиарщиков главы правительства ФРГ, как бы намекать на те самые миллионы, которые он привез Владимиру Зеленскому.
Впрочем, дураков, которые во все это верят, похоже, не осталось даже среди завзятых германских украинофилов. Так, немецкое издание Bild, отличающееся довольно яркой проукраинской и, соответственно, антироссийской позицией, написало, что на самом деле основная цель поездки Шольца в Киев — понять, на что готов пойти Зеленский для урегулирования конфликта с Россией.
«Шольц твердо планировал посетить Украину после выборов в США и до вступления Трампа в должность президента. Он хочет показать, что, несмотря на развал коалиции и досрочные парламентские выборы, продолжает оставаться действующим канцлером ФРГ и готов вести важные политические переговоры», — сообщило издание.
Тему миротворчества, судя по всему, должен усилить и еще один дипломатический визит, проходящий параллельно украинскому вояжу Шольца. В Китай улетела глава МИД Германии Анналена Бербок, назвав это ни много ни мало «стартом мирного процесса по Украине».
Во как! То есть два с половиной (почти уже три) года эта мадам с пеной у рта призывала победить Россию на поле боя, уверяла, что Германия будет помогать Украине «столько, сколько потребуется». Теперь вдруг поехала в Пекин с якобы миротворческой миссией, в то время как ее патрон приперся в Киев с «чемоданом денег» — как будто в виде отступного лично для Зеленского. Мол, согласись на мир и я тебя озолочу.
В реальности даже эта версия — полный бред. Все, что мы сейчас видим, не более чем предвыборный туризм.
Дело в том, что Шольц, как и многие нынешние политические партии в ФРГ, уловил запрос на мир, который с каждым днем только усиливается среди граждан Германии.
Тем более что главный (как он считает) противник СДПГ на предстоящих 23 февраля 2025 года выборах, консервативный блок ХДС/ХСС, выдвинул своим лидером Фридриха Мерца, успевшего отметиться максимально идиотским заявлением о предъявлении Путину ультиматума с угрозой отправить на Украину немецкие дальнобойные ракеты Taurus.
Те самые «таурусы», которые сам Шольц Зеленскому так и не дал, как бы сильно на него ни давили в Киеве, Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне. Так что нынешние поездки на Украину и в Китай нужны действующим немецким политикам исключительно как самопиар накануне решающего голосования. Голосования, по итогам которого поджигатели войны могут остаться в бундестаге в меньшинстве.