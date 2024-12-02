Предвыборный туризм Шольца. Зачем канцлер Германии приехал в Киев?

Олаф Шольц приехал в Киев выразить поддержку украинскому руководству, а заодно сообщить о выделении дополнительной военной помощи в размере 650 миллионов евро. Примерно так трактуют сегодняшний визит уходящего бундесканцлера официальные немецкие источники. Даже нарочито продемонстрированный в руках Шольца металлический кейс должен, по мнению пиарщиков главы правительства ФРГ, как бы намекать на те самые миллионы, которые он привез Владимиру Зеленскому.

Впрочем, дураков, которые во все это верят, похоже, не осталось даже среди завзятых германских украинофилов. Так, немецкое издание Bild, отличающееся довольно яркой проукраинской и, соответственно, антироссийской позицией, написало, что на самом деле основная цель поездки Шольца в Киев — понять, на что готов пойти Зеленский для урегулирования конфликта с Россией.

«Шольц твердо планировал посетить Украину после выборов в США и до вступления Трампа в должность президента. Он хочет показать, что, несмотря на развал коалиции и досрочные парламентские выборы, продолжает оставаться действующим канцлером ФРГ и готов вести важные политические переговоры», — сообщило издание.

Тему миротворчества, судя по всему, должен усилить и еще один дипломатический визит, проходящий параллельно украинскому вояжу Шольца. В Китай улетела глава МИД Германии Анналена Бербок, назвав это ни много ни мало «стартом мирного процесса по Украине».