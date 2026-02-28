Филиппо: отправка десанта из Франции и Британии на Украину приведет к войне с РФ

Франция и Великобритания, планирующие отправить на Украину своих десантников якобы в рамках гарантий безопасности, рискуют втянуть страны Евросоюза в войну с Россией. Об этом лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X .

«Франция и Великобритания уже готовят свои войска! Через год-два к нам постучится война, спровоцированная ЕС: мы должны держаться от нее подальше!» — заявил политик.

Он добавил, что ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскрыл цели парламента ЕС о превращении союза в государство посредством войны. Брюссельские чиновники планируют уничтожить национальные государства, включая Францию, и создать европейскую армию.

Ранее Филиппо объяснил желание президента Франции Эммануэля Макрона настроить «коалицию желающих» на отправку войск на Украину. Французский лидер надеется заморозить президентские выборы 2027 года, а также позволить ЕС получить собственную армию.