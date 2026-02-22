Дерипаска допустил возможность разработки боксита на Мадагаскаре

Россия и Мадагаскар могут заключить взаимовыгодный договор о разработке боксита. Об этом ИС «Вести» заявил предприниматель Олег Дерипаска.

Он выразил надежду, что страны продолжат сотрудничать и договорятся о разработке руды, которой нет на российской территории.

«Это прекрасная страна, но самое главное, у них есть прекрасное сырье для нашей сибирской алюминиевой промышленности — боксит», — подчеркнул Дерипаска.

Ранее президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с мадагаскарским президентом Микаэлем Рандрианириной. Он назвал остров у берегов Южной Африки важным партнером России.

Мадагаскарский лидер во время визита рассказал, что его страна выражает готовность развивать двусторонние отношения в военном, социальном, экономическом, энергетическом и других направлениях. Он также сообщил, что контакты двух стран государств в скором времени могут перейти на новый этап.