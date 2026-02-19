Путин принял президента Мадагаскара в Кремле
Президент Владимир Путин встретился с коллегой из Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Надеюсь, нам сегодня удастся обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес», — подчеркнул глава государства.
Он назвал Мадагаскар одним из важных партнеров России в Африке.
Рандрианирина отметил, что его страна готова развивать двусторонние отношения в военной, социальной, экономической и других сферах.
Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Франция хочет сместить неугодных лидеров африканских стран военным путем. Среди глав государств, которые из-за этого оказались в опасности, в том числе упоминался Рандрианирина, который пришел к власти в октябре прошлого года и нацелен на укрепление связей с БРИКС.