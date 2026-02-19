Президент Владимир Путин встретился с коллегой из Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

«Надеюсь, нам сегодня удастся обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес», — подчеркнул глава государства.

Он назвал Мадагаскар одним из важных партнеров России в Африке.

Рандрианирина отметил, что его страна готова развивать двусторонние отношения в военной, социальной, экономической и других сферах.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Франция хочет сместить неугодных лидеров африканских стран военным путем. Среди глав государств, которые из-за этого оказались в опасности, в том числе упоминался Рандрианирина, который пришел к власти в октябре прошлого года и нацелен на укрепление связей с БРИКС.