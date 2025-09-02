Трамп заявил, что не грезит о Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп сказал, что не стремится получить Нобелевскую премию мира. Такое заявление он сделал в беседе с журналистом портала The Daily Caller.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистки.

Трамп утверждает, что его заслуги должны быть оценены по достоинству. Президент США уверен, что с начала второго срока ему удалось предотвратить семь конфликтов по всему миру.

«Никому такого не удавалось. Но, как говорится, что есть, то есть», — сказал Трамп.

В середине августа NBC, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщила, что Трамп мечтает получить Нобелевскую премию мира, но сомневается в своих шансах. До этого норвежские СМИ писали, что президент США звонил Йенсу Столтенбергу, бывшему министру финансов Норвегии и экс-генсеку НАТО, по поводу Нобелевской премии. В Белом доме подтвердили, что Трамп действительно общался со Столтенбергом по телефону, но не раскрыли деталей разговора.

Ранее Белый дом объявил о поддержке со стороны семи государств кандидатуры Трампа на присуждение Нобелевской премии мира, писали «Известия». Отмечалось, что поддержку оказали представители Армении, Израиля, Камбоджи, Азербайджана, Габона, Пакистана и Руанды.