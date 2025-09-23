Трамп осудил ООН за бездействие в вопросах урегулирования конфликтов

ООН не выполняет свою главную функцию — не помогает прекращать войны. Об этом на Генассамблее заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию его выступления проводит пресс-служба Белого дома.

«Я был слишком занят работой по спасению миллионов жизней и прекращению войн. Но позже понял, что ООН нам не помогает… Если это так, то в чем же смысл ООН?» — задался вопросом глава государства, раскритиковав объединение на бездействие.

По его словам, у организации есть огромный потенциал, но она его «даже близко» не использует. Трамп уточнил, что ООН только распространяет заявления, но не занимается реальными делами.

«Пустые слова войны не останавливают. Единственное, что позволит это сделать, — это действия», — уточнил он.

Ранее Трамп сообщил, что эпоха спокойствия и стабильности ушла в прошлое за то время, пока его не было у власти. Теперь мир потрясают величайшие кризисы, и многие страны страдают от проблем в сфере миграции.