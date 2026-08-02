Пашинян вернулся на пост премьер-министра Армении

Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершилась за несколько часов. Президент республики Ваагн Хачатурян переназначил политика на пост главы правительства после выдвижения правящей партией на первом заседании нового состава парламента. Документ о назначении опубликовали на сайте лидера страны .

«Основываясь на части 1 статьи 149 Конституции, назначаю Никола Пашиняна премьер-министром Армении», — указали в документе.

Главный закон страны обязывает президента назначить на пост главы правительства кандидатуру, которую депутаты нового созыва Национального собрания утвердят на первом заседании.

По итогам последних выборов большинство в парламенте Армении сохранила партия «Гражданский договор», чьим лидером является Никол Пашинян.

В воскресенье, 2 августа, президент Армении Ваагн Хачатурян подписал прошение об отставке членов правительства республики во главе с Николом Пашиняном, чтобы новый состав парламента выбрал кандидата в премьер-министры.

Остальные руководители министерств и ведомств сохранят посты, пока новый глава правительства не представит на рассмотрение президента кандидатов. Полностью состав кабмина Армении должен собраться в течение 15 дней.