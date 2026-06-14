Партия Пашиняна получила 64 мандата в новом парламенте Армении

Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» обеспечила себе конституционное большинство в Национальном собрании страны, получив 64 из 105 депутатских мандатов.Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян на заседании ЦИК.

«Гражданский договор» получил 61 мандат по итогам голосования, а также три дополнительных места, закрепленных за представителями национальных меньшинств, включая русскую общину.

Второй политической силой в парламенте стала партия «Сильная Армения», которой достались 29 мандатов, включая один мандат представителя национальных меньшинств. Блок «Армения» получил 12 мест в законодательном органе.

Итоги выборов позволяют команде Пашиняна самостоятельно сформировать правительство и располагать тремя пятыми голосов парламента, необходимыми для принятия конституционных законов. Однако для внесения поправок основной закон этого недостаточно — такие решения требуют поддержки не менее двух третей депутатов.