Депутаты бундестага одобрили идею сбивать российские ракеты | 360°

Мир 12 мая 2024, 09:07 Депутаты бундестага одобрили идею сбивать российские ракеты FAZ: депутаты в ФРГ поддержали идею сбивать российские ракеты над Украиной

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Ряд членов бундестага поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран, входящих в НАТО, чтобы сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Депутат ХДС Родерих Кизеветтер пояснил, что «трансграничная» ПВО снимет нагрузку с системы противовоздушной обороны Украины. В качестве примера такой тактики он привел действия США, Британии и Франции при отражении удара Ирана по Израилю в апреле.

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Депутат от «зеленых» Агнешка Брюггер сочла «правильным» размещение ПВО в соседних с Украиной странах — Польше и Румынии. Это могло бы прикрыть западные регионы страны, добавил она.

Доводы поддержал ее однопартиец Антон Хофрайтер. Однако сейчас нужно сосредоточиться на поставке Украине вооружений и снарядов, заметил он.

Ранее Евросоюз согласовал пакет гарантий безопасности Украины. Страны ЕС исключили прямое вмешательство в конфликт.