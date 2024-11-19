Президент Абхазии согласился уйти в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб согласились с требованиями оппозиции уйти в отставку. Об этом сообщил «Интерфакс» .

«В ближайшие минуты Бжания подпишет документ о своей отставке», — сообщил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.

По итогам прошедших между властями и активистами переговоров стороны подписали протокол, в котором указали кадровые перестановки. Собеседник агентства сообщил, что кроме Бжании свои посты оставят глава правительства Анкваб и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар.

Пресс-служба президента Абхазии подтвердила эту информацию. Она опубликовала заявление Бжании на имя спикера Народного собрания — парламента Лаши Ашуба, в котором президент заявил об уходе с должности ради сохранения стабильности и конституционного порядка. По соглашению, оппозиционеры должны 19 ноября покинуть правительственные здания, иначе глава государства отзовет свое заявление.

Предыдущей ночью протестующие попытались захватить здания МВД Абхазии, службы госбезопасности и телевидения. Бжания сообщил о стрельбе.