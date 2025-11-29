Депутат Журова назвала трех самых враждебных России западных политиков

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что враждебность западных политиков нужно оценивать по их общим заявлениям в адрес России. Своим мнением она поделилась в беседе с Lenta.ru .

По мнению депутата, тройку самых враждебных по отношению к России политиков составляют Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии, Кая Каллас, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я думаю, надо судить о них в совокупности высказываний, потому что мы же слышим, какие высказывания в адрес России есть и какие шаги по нам предпринимаются. Вот поэтому все-таки они, наверное, самые такие активные, кто против нас. Но наверное, эти женщины — фон дер Ляйен и Каллас — затмили всех», — считает Журова.

По ее словам, от них чаще исходит негатив или странные идеи даже по мирным переговорам.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что США по просьбе Европы исключат из мирного плана по Украине пункты, касающиеся Евросоюза и НАТО. Кошта утверждает, что европейцам удалось убедить американцев, что вопросы европейской безопасности нужно обсуждать с ними. Зеленский, в свою очередь, призвал Европу срочно принять решение по замороженным активам России на фоне коррупционного скандала.