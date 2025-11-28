Пункты о Евросоюзе и НАТО исключат из мирного плана США по Украине

США по просьбе Европы исключат из мирного плана по Украине пункты, касающиеся Евросоюза и НАТО. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в интервью Handelsblatt .

«Теперь США, конечно, необходимо обсудить эти идеи с Россией», — добавил он.

По словам Кошты, европейцы смогли убедить американскую сторону, что вопросы европейской безопасности следует обсуждать с ними.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обсудит параметры американского плана по урегулированию на Украине на следующей неделе, когда в Москву приедет делегация во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом. При этом в Кремле уже получили ключевые элементы предложений США, обсуждавшиеся ранее в Женеве.