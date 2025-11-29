Владимир Зеленский, несмотря на участие в крупном коррупционном скандале, обратился к европейским союзникам с просьбой о финансовой поддержке. Свое требование он озвучил в Telegram-канале.

«Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет», — заявил он.

Зеленский в пятницу сообщил об уходе Ермака. Рано утром того же дня у чиновника провели обыски в офисе и дома в рамках расследования коррупции в энергетической сфере.

По информации агентства «Укринформ», НАБУ никому не выдвинуло обвинений.

Ранее Зеленский дал секретные указания членам украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта. Он сообщил, что делегация отправилась в США, и подчеркнул, что главная задача — оперативно и ясно определить шаги для завершения военных действий.

В США предположили, что Украина может пойти на уступки из-за отставки Ермака. Обозреватель Эндрю Дэй считает, что Ермак препятствовал мирному разрешению конфликта, отвергая территориальные уступки со стороны Киева. По его словам, после ухода главы офиса Зеленского администрация президента США Дональда Трампа сможет свободнее действовать на геополитической арене Украины.