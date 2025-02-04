Правительство Германии должно разъяснить, куда дело миллиарды немецких налогоплательщиков. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагделен в соцсети X .

Она возмутилась из-за слов украинского президента Владимира Зеленского, который не понимает, куда утекли 100 миллиардов долларов западной помощи для ВСУ.

«Допустим, Зеленский не знает, куда делись миллиарды немецких налогоплательщиков. Федеральное правительство должно предоставить разъяснения и отчет в срочном порядке до 23 февраля», — написал Дагделен.

Ранее в интервью Associated Press Зеленский сказал, что из обещанных 177 миллиардов долларов до Украины дошло только 75. Куда делись остальные деньги — непонятно. По мнению ирландского журналиста Чей Боуза, украинский президент таким образом признал, что украл выделенные для его страны деньги.

До этого депутат Рады Александр Дубинский предположил, что Зеленский и его ближайшее окружение могли заработать 18,9 миллиарда долларов за 2024 год. Также похожее мнение выразила журналистка Диана Панченко. В соцсетях она заявила, что с начала спецоперации президент Украины получил 60 миллиардов долларов.