Депортированные из России украинцы объявили голодовку на границе Грузии

Группа из пяти выдворенных из России украинцев устроила голодовку на границе с Грузией. Об этом сообщила газета «Взгляд» .

По словам украинцев, грузинские власти не позволяют им перейти границу, поэтому с помощью голодовки они пытаются получить поддержку республики в Тбилиси и вернуться на родину. Также голодающие хотят добиться внимания Международного комитета Красного Креста.

МВД Грузии прокомментировало ситуацию и отметило, что депортированные не предъявляли никаких требований. Представитель пограничной полиции Грузии Лука Пааташвили объяснил, что пятерых украинцев осудили за тяжелые преступления, поэтому республика не хочет рисковать, пропуская их на свою территорию.

По информации издания, Украина ведет переговоры о транзите украинцев через Молдавию.

Ранее на границе России и Грузии образовалась огромная пробка. Желающим попасть в другую страну приходилось ждать примерно 15 часов.