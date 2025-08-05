Люди стоят почти 15 часов: на границе России и Грузии скопилась гигантская пробка

Огромный затор образовался на границе России и Грузии. Об этом 360.ru рассказал застрявший в пробке житель Подмосковья Илья.

«На данный момент стоим с семьей в пробке на границе Россия — Грузия. Пробка только до российской таможни девять километров, люди стоят около 15 часов. Плюс к этому, соответственно, прохождение нейтральной зоны и грузинской таможни. Все занимает до суток времени», — возмутился очевидец.

По его словам, люди оказались в ловушке без еды и воды.

«Многие без воды, еды и так далее. Условий никаких нет, даже по нужде людям некуда сходить… Эта пробка уже три дня такая большая», — добавил Илья.