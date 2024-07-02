Демонстрацию мощи российского флота увидели в подходе атомной подлодки к Кубе

Подход атомной подводной лодки «Казань» к берегам Кубы стал прямой демонстрацией Западу мощности российского флота, который президент России Владимир Путин использует в качестве политического и военного инструмента. Об этом написала газета Daily Express .

Авторы материала подчеркнули, что сопровождающий субмарину фрегат «Адмирал Горшков», оснащен гиперзвуковыми ракетами «Калибр».

Опасения западных политиков о начале нового карибского кризиса не оправдались. После пяти дней пребывания у берегов Кубы российские военных корабли отдалились от острова для участия в военных учениях.

Поэтому пока все закончилось только «дипломатией военных катеров». Но Западу стоит понять полученный сигнал — нельзя недооценивать военно-морские силы России.

Корабельная ударная группа Северного флота в составе атомной подводной лодки «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков» вошла в порт Гаваны 12 июня.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал визит военных кораблей официальным. При этом Южное командование Вооруженных сил США направило в залив Гуантанамо подводную лодку USS Helen a. В пресс-службе ведомства заявили, что путь следования запланировали заранее.