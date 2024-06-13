Российские корабли напугали США. К Кубе направили американскую субмарину

США направили подводную лодку к берегам Кубы

Фото: РИА «Новости»

США направили к берегам Кубы подводную лодку USS Helena. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США.

«Местоположение и путь следования субмарины были спланированы заранее», — отметили американские военные.

По их словам, ее появление в заливе Гуантанамо призвано обеспечить глобальную морскую безопасность и защиту интересов национальной обороны Соединенных Штатов.

Ранее издание The American Thinker расценило отправку кораблей Военно-морского флота России на Кубу, в том числе Атомной подводной лодки «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков», «предсказуемым сигналом» президента России Владимира Путина Соединенным Штатам на их угрозы разместить вблизи российских границ американские ракеты.

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