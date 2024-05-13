Демонстранты в Ереване начали перекрывать улицы | 360°

Мир 13 мая 2024, 09:58 Демонстранты в Ереване начали перекрывать улицы Протестующие в Ереване перекрыли улицы, есть задержанные Jodi Hilton/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Участники протестной акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана. Как сообщило агентство «Sputnik. Ближнее Зарубежье», есть задержанные.

«Противники передачи Азербайджану приграничных сел начали перекрывать улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна», — передали журналисты.

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Протестующие начали собирать баррикады из скамеек и мусорных баков. Как сообщило РИА «Новости», перекрыты проспект Мясникяна и центральная улица Абовяна.

Акция протеста против правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна и делимитации границы с Азербайджаном проходит в Ереване. Ранее политику давали час на уход в отставку. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что правительство во главе с Пашиняном не справилось с управлением страной, кабинет министров допустил много промахов.